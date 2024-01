Le pagelle dei canarini Furlanetto una sicurezza Petrungaro e Fort da applausi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)7,5: Dal risultato può non sembrare, ma di impegni ne ha avuti parecchi. Qualche miracolo qua e là ce lo mette sempre. Quando la Recanatese prova a mettere la testa fuori,gliela rimette sotto. Eleuteri 6: Malaccari lo copre, e qualche volta in più rispetto alle ultime uscite può galoppare sulla fascia. Ha disputato partite migliori, ma il suo lo fa sempre.7: Primo gol in C e una grande partita. Uscito fuori in ritardo, bloccato da Gasbarro, ma che bella scoperta. Siamo sicuri che il nuovo arrivato De Santis sia titolare a prescindere? Spedalieri 6,5: Quando Sbaffo esordiva in Serie A, il siciliano era un "picciriddu" di 8 anni. Ma lui non se lo ricorda e annulla l’attaccante, tanto che nella ripresa passa a centrocampo. Pistolesi 6: Nel secondo tempo Melchiorri da solo in area vede un piccoletto ...