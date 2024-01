Le migliori mostre fotografiche da non perdere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 gennaio 2024) Gli scatti immortali di Robert Doisneau a Verona. quelli di David «Chim» Seymour a Venezia. il fermo immagine sulla realtà di Steve McCurry a Pisa. e poi: Aldo Fallai, Joan Fontcuberta, Franco Fontana... Ecco leche, da sole, valgono un viaggio. Françoise Bornet continuerà a baciare in eterno il suo fidanzato, come fece in una strada di Parigi per uno scatto diventato celebre, finito in milioni di poster, imitato e studiato da schiere di fotografi. Françoise è mancata alla bella età di 93 anni, lo scorso Natale. Ne aveva una ventina quando cedette alla richiesta di Robert Doisneau: lei e Jacques, il suo ragazzo (poi nella vita presero strade diverse), si misero in posa, in cambio di pochi franchi, per regalarci un bacio più vero del vero, ancorché frutto di una messinscena, come tutte le immagini in apparenza naturalistiche del grande fotografo francese. Quello ...