Le donne hanno paura E questa non è libertà

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’altro giorno parlavo con la madre di una ragazza che ha vissuto una brutta esperienza in treno. Era pieno giorno, la ragazza era sola, non ha fatto nulla di imprudente, eppure è stata aggredita e rapinata. E per fortuna non è successo nulla di peggio. Ma dalle parole della madre ho raccolto tanta amarezza sulle ...