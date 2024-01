Le cover musicali italiane | un campionario di emozioni e sfide | tra successi e banalità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lesono lo specchio di un selfie, solo a volte dell’anima. Se poi sono trenta, il campione diventa interessante. E imbarazzante. Gioco facile (forse). Bene Angelina Mango con La rondine di papà, Rose Villain con Gianna Nannini, Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, l’autostrada del sole rap. Annalisa e La Rappresentante di Lista in Sweet Dreams. Big Mama con Gaia, La Nina e Sissi in Lady Marmalade. Rischio. Battisti per Negramaro e Malika Ayane. Tenco per Berté e Venerus Diodato e Savoretti. Paura. La Sad e Rettore in Lamette. Toto. Ghali e Ratchopper (Italiano vero) Sfida. Mahmood e i Tenores di Bitti in Come è profondo il mare. Emozione pura: i Santi Francesi e Skin con Leonard Cohen (Hallelujah). Perché? Fiorella Mannoia e Gabbani. The Kolors e Umberto Tozzi. Perché no. Bnkr e Pino D’Angiò. Per il resto comfort zone,...