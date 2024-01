Le Chat di Classe Sono Pericolose | Serve una Soluzione per Evitare Le Discussioni Tra Genitori

Lodi, 23 gennaio 2024 – Isolano e denigrano un compagno e un docente via chat , scoperti e ammoniti dal questore per cyberbullismo. L’impegno degli ... (ilgiorno)

La Questura di Lodi ha recentemente scoperto e ammonito cinque studenti 18enni per cyberbullismo. L'azione segue una segnalazione da parte di una ... (orizzontescuola)

“Le chat di classe? Un pericolo. La scuola dovrebbe attivare broadcast unidirezionali senza possibilità di discutere fra i genitori”. L’affondo di Daniele Novara

Il pedagogista Daniele Novara si scaglia contro le chat di classe dei genitori, strumento a suo modo di vedere non idoneo per discutere in merito ... (orizzontescuola)