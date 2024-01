Le case discografiche a Sanremo 2024 | chi è la regina?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quali sono leprotagoniste del Festival di? Ogni anno si fa un gran parlare di quelle che, secondo molti, sarebbero le eminenze grigie che stanno dietro tutte le posizioni di classifica del Festival. E ogni anno si procede a "ondate". C'è l'edizione in cui una specifica casa discografica porta pochi esponenti ae quella nella quale, magari l'anno successivo, ne ha in gara numerosi. Al Festival dia fare la parte del leone è la casa discografica Warner, che schiera undici artisti: Annalisa, Geolier, Irama, Ghali, Loredana Berté, Rose Villain, Clara, Il Tre, The Kolors, Mr. Rain e Fred De Palma. Sony ha invece in scuderia sei concorrenti di: Big Mama, Il Volo, Alessandra ...