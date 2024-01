Lazio | Romagnoli | Vogliamo riscattare la Supercoppa Noi forti | ma possiamo fare di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma 27 gennaio 2024 - Vigilia di campionato per la: dopo la sconfitta in semifinale die cinque successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, all'Olimpico arriva il Napoli, che vuole dare seguito alla sua ottima quattro giorni araba. Per presentare l'incontro non c'è stata la conferenza stampa di Maurizio Sarri, ma come di consueto un giocatore della squadra si è prestato ai microfoni ufficiali dei canali della società. In vista della sfida ai partenopei è stato il difensore centrale Alessioa presenziare di fronte alle telecamere per raccontare il pre-partita della ventiduesima giornata di Serie A. La prima domanda per il centrale, leader della retroguardia biancoceleste, fa riferimento a quanto voglia di riscatto ci sia nell'ambiente dopo l'esperienza poco fortunata in Arabia Saudita per la ...