Lazio – Napoli | spazio a Castellanos e Raspadori

(Di sabato 27 gennaio 2024)giocheranno all’Olimpico di Roma domani alle 18.00. Sarri e Mazzarri dovranno fare i conti con diverse assenze. Sarà anche l’ultima settimana della finestra di calciomercato invernale. Il valzer degli acquisti e delle cessioni finirà: più stabilità per gli allenatori che potranno concentrare energie fisiche e mentali per le questioni di campo.senza Immobile Ladeve fare a meno di Immobile e Zaccagni. Sarri per ilrecuperache giocherà dal primo minuto in attacco con Felipe Anderson e Isaksen. E’ ballottaggio a centrocampo tra Luis Alberto e Vecino: i due si giocano la maglia per completare il reparto con Rovella e Guendouzi. In difesa Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic con Provedel tra i pali. Patric prova a recuperare almeno per la ...