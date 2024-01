Lazio-Napoli | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma 27 gennaio 2024 - Due squadre a caccia di riscatto e punti per scalare la classifica si affronteranno domani di fronte a uno stadio a metà per l'occasione. Nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 18 laospita ilin una sfida ad alta tensione che si giocherà però di fronte a uno stadio Olimpico che vedrà chiusi i settori di curva Nord e distinti a causa dei cori razzisti verso Lukaku operati nel derby di Coppa Italia. Alll'andata vinsero i capitolini per 1-2, grazie alle reti di Luis Alberto, di tacco, e Kamada, con il pareggio momentaneo dei campani firmato da Zielinski. Lanelle ultime quattro partite ha ottenuto altrettanti successi, risalendo così in maniera rapida e vertiginosa la classifica, fino al sesto posto a tre soli punti dalla zona Champions, che oggi occupa l'Atalanta. L'esperienza in ...