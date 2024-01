Lazio-Napoli | probabili formazioni | Mazzarri con il 3-5-1-1 con Di Lorenzo a destra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 gennaio 2024) Leformazione disecondo Sky Sport. Entrambe le squadre arrivano dal mini torneo della Supercoppa italiano. Ladi Sarri ne è uscita mal concia dopo la brutta sconfitta contro l’Inter. Mazzari ha dato prova di poter mettere in campo uncompatto e pericoloso con la difesa a tre. Ottima prestazione contro la Fiorentina e più che discreta in finale contro l’Inter prima dell’espulsione di Simeone. L’argentino sarà squalificato, quindi spazio a Raspadori che potrebbe fare il cambio in corsa a Ngonge. Sarebbe l’esordio in campionato per il belga con la maglia del. Sarri deve fare a meno di diversi uomini importanti. Non ci saranno Immobile, Zaccagni. Spazio quindi a Castellanos, Isaksen e Felipe Anderson. Le...