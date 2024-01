Lazio – Napoli. Ecco le quote dei bookmakers (Di sabato 27 gennaio 2024) La Lazio tenta l’avvicinamento alla zona Champions, ma il Napoli ha bisogno di risalire. Ecco le quote dei bookmakers sul match dello ‘Stadio Olimpico’ Torino, 26 gennaio 2024 Lazio e Napoli tornano deluse da Riyad, sede della Supercoppa Italiana, pronte a rituffarsi in campionato. La seconda e la prima della classe della scorsa Serie A hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione in classifica. Soprattutto il Napoli, scivolato addirittura al nono posto, ha bisogno urgente di ritrovare i tre punti oltre all’entusiasmo. I biancocelesti stanno invece viaggiando a vele spiegate dopo un inizio di stagione stentato. Gli uomini di Maurizio Sarri arrivano da quattro successi che li hanno portati dalla metà classifica fino all’attuale quinto ... Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli (Di sabato 27 gennaio 2024) Latenta l’avvicinamento alla zona Champions, ma ilha bisogno di risalire.ledeisul match dello ‘Stadio Olimpico’ Torino, 26 gennaio 2024tornano deluse da Riyad, sede della Supercoppa Italiana, pronte a rituffarsi in campionato. La seconda e la prima della classe della scorsa Serie A hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione in classifica. Soprattutto il, scivolato addirittura al nono posto, ha bisogno urgente di ritrovare i tre punti oltre all’entusiasmo. I biancocelesti stanno invece viaggiando a vele spiegate dopo un inizio di stagione stentato. Gli uomini di Maurizio Sarri arrivano da quattro successi che li hanno portati dalla metà classifica fino all’attuale quinto ...

" Ventiduesima giornata di Serie A, c'è il Napoli allo Stadio Olimpico: l'obiettivo della Lazio è quello di rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro l'Inter in Supercoppa. Ai microfoni di Radiosei, ...

In vista di Lazio-Napoli, partita in programma domani alle ore 18 allo "Stadio Olimpico" di Roma, Alessio Romagnoli ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno della squadra di ...

