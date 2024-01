Lazio-Napoli | dove vederla | Sky o Dazn? Orario | diretta streaming | formazioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) E’ in programma domani, domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.00, la partita. Il match, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà la gara il sig. Daniele Orsato della sezione Aia di Schio, coadiuvato dagli assistenti Berti e Moro. Quarto ufficiale il sig. Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà Irrati, con Paterna AVAR. Il calciatore delAlessio Zerbin esulta, festeggiato dai compagni, dopo aver segnato un gol – ilcorrieredellacitta.comè la sfida tra le due deluse di Supercoppa, non essendo riuscite a fermare l’Inter dalla conquista della terza Supercoppa Italiana consecutiva. L’obiettivo per entrambe le squadre è ora rientrare tra le prime 4 dellaclassifica e conquistare l’accesso ...

Lazio e Napoli a confronto domani sera. All’Olimpico Lazio-Napoli è un big match fondamentale per entrambe le squadre. Sarri vuole i tre punti per ... (ilnapolista)

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del no di De Laurentiis a Mourinho: "Quando Mendes chiama De Laurentiis, il presidente facendo fondo alle sue ...E’ in programma domani, domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.00, la partita Lazio-Napoli. Il match, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio ...Addio ormai annunciato da parte di Victor Osimhen, che in estate lascerà Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del club, che ha gelato i suoi tifosi in vista della ventiduesima giornata ...