Lazio Meravigliosa: a Montecitorio verrà celebrata la squadra biancoceleste (Di sabato 27 gennaio 2024) Lunedì 29 gennaio presso la sala stampa della Camera dei Deputati, il Lazio Club Montecitorio celebrerà il cinquantesimo anniversario dalla vittoria dei biancocelesti. Un momento per celebrare quella squadra gloriosa. Ecco il comunicato stampa del club : “Lunedì 29 gennaio, dalle ore 17:30 presso la sala stampa della Camera dei deputati, il Lazio Club Montecitorio celebrerà i 50 anni dal primo scudetto della SS Lazio, a poche settimane dal 124mo compleanno della prima Polisportiva di Roma e d’Europa. Deputati e dipendenti del Lazio Club Montecitorio ricorderanno quella squadra unica entrata nella leggenda grazie ai protagonisti in campo, ma anche in panchina come l’allenatore Tommaso Maestrelli che ha saputo guidare un gruppo di ... Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio (Di sabato 27 gennaio 2024) Lunedì 29 gennaio presso la sala stampa della Camera dei Deputati, ilClubcelebrerà il cinquantesimo anniversario dalla vittoria dei biancocelesti. Un momento per celebrare quellagloriosa. Ecco il comunicato stampa del club : “Lunedì 29 gennaio, dalle ore 17:30 presso la sala stampa della Camera dei deputati, ilClubcelebrerà i 50 anni dal primo scudetto della SS, a poche settimane dal 124mo compleanno della prima Polisportiva di Roma e d’Europa. Deputati e dipendenti delClubricorderanno quellaunica entrata nella leggenda grazie ai protagonisti in campo, ma anche in panchina come l’allenatore Tommaso Maestrelli che ha saputo guidare un gruppo di ...

