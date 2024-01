Lavorare in ASL anche solo con la terza media; finalmente è uscito il bando

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un lavoro a tempo indeterminato garantito grazie ad un nuovodi concorso indetto di recente. Ecco tutte le informazioni da conoscere.Arrivano sempre più concorsi a cui poter dare un’occhiata per tentare la strada del posto fisso che, come sappiamo, di questi tempi è diventato un miraggio vero e proprio. Questa volta ildi concorso è legato al mondo della sanità: il mittente, infatti, è l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana (AOUP) di Pisa che si trova nella regione della Toscana.Èun nuovodi concorso nel mondo della sanità – InformazioneOggi.itIl concorso in questione mira all’assunzione del profilo di operatori tecnici specializzati in videoterminali. I posti disponibili, purtroppo, sono soltanto 3, ma come accennato prima, chiunque vincerà lavorerà a tempo indeterminato. Per leggere il ...