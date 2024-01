L’Avellino cala l’asso in attacco | tutto fatto per l’arrivo di D’Ausilio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutopiazza il colpo. La triade guidata da Giorgio Perinetti ha raggiunto l’accordo con Micheledell’Audace Cerignola. Classe ’99, un vero jolly per l’visto i ruoli che può ricoprire,nella prima parte di stagione con i pugliesi ha collezionato quattro gol e sette assist. Nelle prossime ore,approderà in Irpinia dove è attesa anche la nota ufficiale da parte del sodalizio guidato dalla famiglia D’Agostino. “È un giocatore che ha delle caratteristiche di profondità – ha spiegato il tecnico, Michele Pazienza – Ha delle qualità tecniche importanti. È un giocatore che ha bisogno di spazi per potersi esprimere al meglio, al massimo”.firmerà confino al 2026. Il numero dieci dei ...