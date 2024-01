“L’autonomia è una cosa seria | ma quella del governo vale zero” Parla Bonaccini Pd

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Stefano, governatore dell’Emilia-Romagna, deldelle regioni è un sostenitore sincero. Nel 2017, ai tempi delGentiloni, firmò una dichiarazione di intenti per attribuire alle regioni ulteriori “forme e condizioni particolari di autonomia. Sette anni dopo,è tornata al centro del dibattito politico. Martedì scorso, la Camera ha approvato un disegno di legge che definisce il percorso con cui le regioni potranno chiedere allo stato di gestire in proprio alcune materie non di loro competenza. Il Foglio ha incontratoe gli ha chiestone pensa. È uno scandalo discuterne? “differenziata – ci dice – è prevista dalla Costituzione, ma il disegno di legge Calderoli non c’entra nulla con quanto indicato dalla ...