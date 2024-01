Laurea honoris causa a Liliana Segre | Io nonna disperata | l' odio mi fa soffrire

Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in un dialogo con Enrico Mentana in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Scienze storiche dall’Università Statale di Milano in ...La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche dall'Università degli studi di Milano. Per lei al momento del conferimento è scattata la standing ...Sei vivo per caso". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo nell'aula magna dell'Università Statale di Milano che oggi le conferisce la laurea honoris causa in Scienze storiche.