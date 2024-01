Latina Giorno della Memoria in ricordo di Gina Piazza | tappa anche al Museo Piana delle Orme

Latina – Per la prima volta a Latina un doppio spettacolo con droni luminosi per il giorno di Santo Stefano . L’iniziativa “Drone Light Show” , ... (temporeale.info)

In occasione della Giornata della Memoria, questa mattina in prefettura a Chieti, sono state consegnate le medaglie d’onore alla memoria di tre militari che erano stati in campi di internamento in Ger ...Insufflare in-suf-flà-re (io in-sùf-flo) SIGNIFICATO Soffiare sopra o dentro, introdurre aria; infondere, ispirare ETIMOLOGIA voce dotta recuperata dal latino tardo insufflare, derivato di sufflare ‘s ...La denuncia della Cgil “A ritrovarsi ad aver lavorato con un contratto durato un solo giorno nel Lazio sono in 109 mila ...il 16% a Frosinone, il 7% a Latina, il 15% Rieti e il 10% a Viterbo. La ...