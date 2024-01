Latina | bimbo abbandonato in passeggino in ospedale di Aprilia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unè statonel corridoio dell'diche collega il corridoio con il pronto soccorso. E' successo intorno alle 19.30 di ieri. Il piccolo, che avrebbe tra i 6 e gli 8 mesi, era in unvestito e in buone condizioni. Sul posto i carabinieri che hanno preso in carico il piccolino, di cui al momento non si conosce la nazionalità, portato nella notte in una casa famiglia. Sono in corso indagini per identificare la donna che lo ha. Le telecamere l'hanno immortalata con una mascherina mentre sono stati ascoltati diversi testimoni.