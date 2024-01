L' Aquila | scambia cacciatore per cinghiale | spara e lo ferisce gravemente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 gennaio 2024) Undi 58 anni è rimasto ferito sulle montagne di Civitella Roveto, nella provincia dell'. Sebbene le sue condizioni siano gravi, è vigile. I suoi amici lo hanno portato a spalla fino alla strada dove l'ambulanza era in attesa per i soccorsi. Attualmente è ricoverato in ospedale con una prognosi riservata.