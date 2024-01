L’appoggio alla Lega | un boomerang per Barone | la sfiducia rallenta il meccanismo del Consorzio Asi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuando una scelta può essere controproducente. Neanche la stima di Salvini, manifestata nel giorno della visita a Benevento, ha potuto evitare quanto accaduto alAsi. Anzi,fine ha rappresentato un malus e non un bonus. Lo ha scoperto sulla propria pelle Luigiche ha ricevuto un plebiscito. Al contrario però. Un pieno diche ha quasi il sapore della bandiera bianca, del doversi arrendere. E questo accade quando quando la terra intorno si brucia, quando una scelta, politica in questo caso e cioè, non paga e la manifestazione di quelli che erano i compagni di viaggio è più palese che mai. La mozione diha un valore importante, e il numero di persone che hanno ...