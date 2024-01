Lapo Elkann | addio a Italia Independent | società liquidata per mancanza di offerte Dal 2016 un rosso di 86 milioni

(Di sabato 27 gennaio 2024)chiude. Lafondata danel 2008 è arrivata al capolinea, così come la sua avventura da imprenditore, almeno per il momento. Ieri, 26...

Venduto il marchio di Italia Independent , società quotata avvitatasi mesi fa in una crisi irreversibile, Lapo Edovard Elkann dice addio anche a ... (affaritaliani)

Gli affari di Lapo Elkann nel mondo dell'occhialeria starebbero per volgere al termine. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il ... (liberoquotidiano)

L’erede dell’impero Agnelli (ricchezza personale stimabile in una decina di miliardi di euro) è reduce dalla ingloriosa chiusura della sua ... (panorama)

Dopo sedici anni chiude definitivamente Italia Independent. L’azienda di occhiali fondata da Lapo Elkann è stata costretta a gettare la spugna a causa dei conti in rosso. Negli ultimi otto anni, come ...La 25ª ora, in onda oggi, sabato 27 gennaio, su Rete 4 alle 16,05, è un film drammatico che narra di eventi dell'Olocausto, con un grande Anthony Quinn.Diciassette anni di vita, 86 milioni di perdite accumulate negli ultimi otto anni, una quotazione di borsa scesa dai 26 euro del collocamento nel 2013 agli attuali 16 centesimi. Numeri impietosi che h ...