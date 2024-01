L’anti-monumento che invita alla memoria | le pietre d’inciampo di Gunter Demnig a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024). Il più importante Denkmal,diffuso dedicato alle vittime del nazifascismo, e, contemporaneamente, vibrante esempio del-monumentalismo novecentesco. Sono le Stolpersteine, le, una forma di commemorazione e di testimonianza che negli ultimi vent’anni è uscita dGermania per diffondersi in tutta Europa, arrivando anche nella città e nella provincia di. Il progetto delle Stolpersteine affonda le proprie radici negli anni Novanta in un’idea di, artista nativo di Berlino che nel 1992 a Colonia posò la prima pietra sul suolo tedesco: da quel momento sono oltre 75.000 lecollocate in tutta Europa, di cui più di 1.000 in ...