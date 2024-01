L’analisi di Bertolucci | “Djokovic aveva paura di perdere La sconfitta in Coppa Davis gli è rimasta nella testa”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Paolo, nel corso del podcast “La telefonata” a cura di Tennis Italiano, ha analizzato quanto avvenutosemifinale degli Australian Open 2024 con Jannik Sinner che ha superato in maniera eccezionale il fuoriclasse serbo in 4 set (61 62 67 63) in poco più di 3 ore di gioco. Secondo il nativo di Forte dei Marmi, l’altoatesino merita grandissimi complimenti per quanto fatto alla Rod Laver Arena, ma a suo parere il match va analizzato anche in un’altra direzione. “Sono davvero contento per questo successo e per Jannik. Anzi, gli auguro di vincere una marea di tornei del Grande Slam in carriera. Però, se devo essere sincero, nei primi 2 set ho visto un Nole lento e falloso”. Paoloprova a dare una spiegazione a quanto visto in campo: “dava la sensazione che, in un colpo solo, fossero ...