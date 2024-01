L’alluvione e i danni subiti Richieste ancora aperte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) C’ètempo, per chi non avesse già provveduto, per richiedere i ristori sui danneggiamentia seguito della tempesta Ciaran, che il 2 novembre scorso colpì pensantemente il territorio pistoiese . E’ stato ulteriormente prorogato, fino a venerdì 9 febbraio, il termine per presentare le istanze di ricognizione e richiestacausati daltramite il portale web attivato dalla Regione. Questa – spiega una nota – è l’unica modalità per chiedere i rimborsi deie riguarda sia i privati cittadini sia le imprese. Ecco quali sono le modalità. L’accesso può essere fatto (con Spid, Cie o Cns) al portale online per la presentazione delle domande per i privati è all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari, mentre per le attività produttive avviene ...