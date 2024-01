L’Aja a Israele | “Evitare genocidio a Gaza” Netanyahu | “Guerra fino alla vittoria”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) –deve fermare ile favorire l’afflusso di aiuti per la popolazione civile. Hamas deve liberare gli ostaggi rapiti nell’attacco del 7 ottobre 2023. La Corte internazionale di Giustizia, la più alta istanza giuridica delle Nazioni Unite, si è espressa dopo la denuncia presentata dal Sudafrica nei confronti dello Stato ebraico in relazione all’offensiva iniziata ad ottobre. La Corte, che non ha sollecitato un cessate il fuoco, ha chiesto adi fare tutto il possibile per prevenire atti dinella Striscia di. Il paese, in basedecisione relativa alle misure cautelari, deve fare di tutto per “impedire che venga commesso qualsiasi atto rientri nell’ambito di applicazione” della Convenzione sul ...