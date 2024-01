L’acquisto Il Città di Varese cerca nuovi gol da Musumeci Preso l’attaccante del Paradiso | lo manda Sannino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Avversari sino a pochi giorni fa, ora saranno compagni di squadra. Simone, che aveva affrontato in amichevole alle Bustecche con il suo Fc, formazione elvetica di Promotion League, ildivincendo per 1-0, ora ne indosserà la casacca. Il trequartista classe 2001 ha già cominciato ad allenarsi con il gruppo biancorosso e si è messo a disposizione del tecnico Corrado Cotta. E non è da escludere che si possa già vedere in azione nella sfida che il Cdv giocherà al Franco Ossola domenica 28 gennaio alle 14.30 con l’Asti. Impiegabile sia come punta che come trequartista e quindi attaccante dotato di grande duttilità,torna ad abbracciare il calcio italiano. Cresciuto nel Como, era poi passato a indossare la maglia dell’Ardor Lazzate. Successivamente è approdato nel ...