La ‘zuppiera’ davanti alla chiesa | la curiosa storia della fontana molto particolare a Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una delle fontane più singolari diè senza dubbio la, situata in Corso Vittorio Emanuele II, nel rione Parione. Ma da dove deriva questo insolito nome? La: l’origine di questo bizzarro nome ShutterstockQuesto nome deriva da una decisione presa da Papa Gregorio XV, volto a proteggere il monumento dall’incuria cittadina. Leggi anche: — Dove va a finire l’acquadi Trevi? La curiosità che non tutti conoscono >> Originariamente posizionata in Campo de’ Fiori, laera un luogo comune per i commercianti di lavare frutta e verdura durante i giorni di mercato. Questo uso improprio si estendeva fino al gettare rifiuti nell’acqua, nonostante l’esistenza di editti e sanzioni, anche ...