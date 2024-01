La zona del narrare di Del Giudice

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nella scalpellata concisione degli “avvisi ai naviganti” Joseph Conrad ha riconosciuto una forma letteraria in grado di estrinsecarsi in una saggezza fatta pesare sul mondo fuori della letteratura, ma catturata nella letteratura: una “del” di cui, sulla scorta di Conrad (ma non solo), Daniele delha cercato di indicare coi suoi romanzi, interventi e saggi (dei quali ultimi oggi, grazie alle cure di Enzo Rammairone, si ha silloge, per i tipi di Einaudi, in “Del”, pp. 296, euro 36) i frastagliati confini, provandosi in un’interrogazione sul perché dello scrivere letterario, sulle sue possibilità, sul suo dovere o poter essere. Un’interrogazione che non si sclerotizza, come non di rado è accaduto presso coloro i quali, di tale, si sono impegnati a studiare le leggi in ...