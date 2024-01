La Volta Buona | tutti gli ospiti da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio

(Di sabato 27 gennaio 2024) La, da29, con Caterina Balivo:gliNuovo appuntamento settimanale con La, da29, con Caterina Balivo, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Tanti glial centro delle puntate, che come sempre si sottoporranno alle caratteristiche interviste al tritavolte, ripercorrendo alcuni dei momenti più belli delle loro vite. Leggi anche –> Amici, grandi ritorni a sorpresa:e anticipazioni di domenica 28 gennaio Ad aprire la settimana,29 gennaio, le interviste ad Anna Falchi, Nicola Di Bari e Paola ...

Torna come ogni giorno "La volta buona", il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 14.05. Moltissimi gli ospiti presenti in ...Tutto quello che c’è da sapere su La volta buona, il talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo: gli ospiti e quando va in onda ...La volta buona, l'ospite in collegamento ha ricordato Gigi Riva Oggi Caterina Balivo ha iniziato la puntata di oggi dedicando ampio spazio all'ex ...