La vittoria bis di Sabalenka agli Australian Open

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Arynavince glifemminili 2024. La 25enne di Minsk, numero 2 del mondo e del tabellone, bissa il successo di un anno fa e in finale ha la meglio sulla cinese Qinwen Zheng, 12esima testa di serie, per 6-3 6-2. La, al 14esimo titolo della carriera, il secondo in un torneo dello Slam, egua cosi' la connazionale Vika Azarenka, l'ultima tennista capace di vincere per due anni di fila (2012 e 2013) sul cementoo.

Sull'Olympia delle Tofane tante assenti (Shiffrin, Suter e Gisin su tutte) per la gara bis che vede Pirovano prima azzurra al via, le condizioni meteo sono buone, col n° ...Non ci sarà Fermino, squalificato Defender Giovinazzo C5, bentornata vittoria: 2-3 a Cesena I biancoverdi volano sullo 0-3 (Fanfulla e bis di Dibenedetto). Rimonta a metà per i padroni di casa, ...