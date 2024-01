La vendetta dei giudici | Trump dovrà versare risarcimento record | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 gennaio 2024) La vittima è la scrittrice Jean Carroll che accusò l'ex presidente di violenza sessuale, ma The Donald replica subito: "E' tutto ridicolo, una mostruosità. Farò ricorso contro questa caccia alle streghe" Una condanna pesantissima per Donald. Di quelle che neanche lui ha il coraggio di aprire gli occhi e vedere se è vero quello che gli hanno comminato ie una giuria di New York, chiamata a decidere su una causa per diffamazione portata avanti dalla scrittrice E. Jean Carroll contro l'ex Capo della Casa Bianca, stabilendo unpazzesco di 83,3 milioni di dollari. Donalde la scrittrice Jean Carroll (X-Notizie.com)aveva definito una bugia le accuse di violenza sessuale fatte nei suoi confronti da Carrol. E il tribunale gli ha dato torto.