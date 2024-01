La statua di Galilei in Largo Ciro Menotti è la più fotografata Spostarla è un errore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) PISA Ladedicata a Galileoinè stata motivo di polemiche fin dalla sua installazione. La scultura era stata presa di mira perché rafforzava il falso storico della casa natale di Galileo in Borgo e perché, a detta di molti, risultava esteticamente brutta. Ora c’è chi vorrebbe spostare la scultura addirittura nell’area dei Vecchi Macelli, alla Cittadellaana. Ogni giorno però insi fermano in molti a immortalare l’immagine del grande scienziato. "Da pisana non mi è mai piaciuta questa, fin da quando l’hanno installata - dice Cristina Lombardi - Ci hanno messo una targa che, in due righe a malapena leggibili, accenna a una figura che tutto il mondo ...