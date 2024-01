La situazione dei carceri toscani “Pisa e San Gimignano in sovraffollamento A Sollicciano tanti stranieri”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – «diassai elevata, ben al di sopra del dato nazionale (112/100) nel carcere di(128/100) e a San(132 /100) alla data del 30 giugno 2022». È quanto emerge dalla relazione per la inaugurazione dell'Anno giudiziario 2024. «Tranne le due eccezioni, lain Toscana non è comunque particolarmente allarmante - si sottolinea -: su una capienza complessiva di 3.139 posti regolamentari sono presenti 2.990 detenuti, pari a 95/100 (era 96/100 nel 2022 e 99/100 nel 2021) in sensibile calo rispetto agli anni precedenti». Inoltre vengono segnalati in crescita i suicidi nel carcere di. Tra il 1 luglio 2022 e il 30 giugno 2023, quattro detenuti si sono tolti la vita nell'istituto fiorentino, mentre uno in ...