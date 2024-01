La Shoah | un orrore senza fine | Fu un genocidio tecnologico organizzato per sterminare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lucca, 27 gennaio 2024 – Perché la memoria abbia un senso, è soprattutto importante, prima di denunciare, capire ciò che accadde in Germania da un punto di vista storico. Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alladella seconda guerra mondiale - i cancelli di Auschwitz vengono abbattuti dalla 60ª Armata dell’esercito sovietico. Il complesso di campi di concentramento che conosciamo come Auschwitz non era molto distante da Cracovia, in Polonia, e si trovava nei pressi di quelli che erano all’epoca i confini tra Germania e Polonia. Con l’avvicinarsi dell’Armata Rossa a metà gennaio le SS iniziarono ad evacuare il complesso: circa 60.000 prigionieri furono fatti marciare prima dell’arrivo dei russi. Di questi prigionieri, si stima che tra 9000 e 15000 sarebbero morti durante il tragitto, in gran parte uccisi dalle SS perché non riuscivano a reggere i ritmi ...