“La Shoah è il male assoluto” La ferma condanna di La Russa nel Giorno della Memoria

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il 27 gennaio è una data particolare per la popolazione ebraica e per tutti i reduci dello sterminio di massa del secolo scorso. Il presidente del Senato Ignazio Laha voluto ricordare la ricorrenza in una nota, con unaai fatti del passato: “In occasione deldesidero rinnovare il sentimento di sincera vicinanza al popolo ebraico e inchinarmi alladi chi non c'è più. Laè senza ombra di dubbio il, una tragedia immane, il simbolo di un odio bestiale che mai più deve ripetersi. È necessaria, anzi indispensabile, unacondivisa che ripudi con forza ogni forma di odio, di razzismo, di antisemitismo e antisionismo. Il ...

