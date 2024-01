La scommessa di Pietro Impiombato nei locali della storica pasticceria Savoia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024)e vetrina con vista laboratorio quella che, nel centro di Zola, ha salutato l’avvio del progetto di Piero(nella foto), in arte ‘Impio’, 38 anni, figlio d’arte (famiglia di fornai) da 15 anni a Bologna e un impegnativo apprendistato in pasticcerie di primo piano come Galanti e Gino Fabbri, ma soprattutto il massimo dei voti e il titolo di miglior allievo dell’anno all’accademia Cast alimenti fondata da Iginio Massari. Isono quellidi via Predosa. "Una successione naturale per un’attività che chiude ed un’altra che apre. Finalmente un segno positivo nel tessuto commerciale di Zola", commenta la locale presidente di Confcommercio Ascom, Mirella Brunelli, intervenuta all’inaugurazione insieme al sindaco ...