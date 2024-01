La rivoluzione digitale per i documenti di trasporto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 27 gennaio 2024) La CMR, acronimo di “Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”, che in italiano significa “Convenzione relativa al contratto diinternazionale di merci su strada”, è un trattato internazionale sottoscritto da numerosi paesi, principalmente europei, con l’obiettivo di standardizzare le condizioni divia terra, incluse le responsabilità di spedizionieri e vettori. In particolare, la CMR riguarda idinoti come lettere di vettura CMR. Questo documento viene compilato quando delle merci vengono trasportate via camion tra paesi diversi, ed è vincolante sia per il vettore che per il mittente, fornendo una descrizione dettagliata del carico, delle sue condizioni, del luogo di prelievo e di consegna, nonché delle istruzioni specifiche per il ...