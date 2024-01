La rivolta dei trattori anti-green alza il tiro | bloccato l’accesso all’A1

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una massiccia protesta di agricoltori ha portato alla chiusura del casello autostradale di Orte. Partendo da 60 mezzi agricoli, la protesta è salita a oltre 100 partecipche hannoall’autostrada, e ha costretto i mezzi pesa fermarsi intorno alla rotatoria di fronte all’uscita. “Aspettiamo l’arrivo di una troupe che faccia una diretta su una rete pubblica nazionale – dice Antonio Monfeli, organizzatore del presidio – se non dovesse arrivare noi rimarremo qui fino alle 18 di domani poi, andremo a Roma, per protestare anche lì vicino ai palazzi del potere”. Le proteste degli agricoltori Questo non è un evento isolato. La protesta degli agricoltori è un fenomeno in crescita in Italia, in risposta a quello che percepiscono come una minaccia alle loro libertà lavorative ed economiche. Agli ...