La Reggiana | in emergenza sbanca per 2-0 il ‘San Nicola’ di Bari

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – È una giornata storica: laper la seconda volta nella storia della propria Serie B un tempio come il San Nicola di, e lo fa con una prova praticamente perfetta. La vittoria assume i tratti della vera impresa se si guarda ai giocatori a disposizione di Nesta: in panchina vi erano soltanto sette giocatori, di cui due portieri, un primavera (Blanco), due difensori, un giocatore che potrebbe partire (Nardi), e Varela. Sette gli indisponibili, tra squalifiche (Portanova, Girma e Cigarini), infortuni (Romagna), e assenze dell’ultimo momento (influenza per Kabashi, Pajac e Reinhart). Un gol per tempo: Fiamozzi nel primo (cross di Pieragnolo) e Bianco (tiro da fuori preciso) nel finale. Ora la, con 28 punti, è decima da sola. Prossimo appuntamento: ...