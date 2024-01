La protesta degli agricoltori al casello dell’A1 a Orte con 100 trattori | «Il governo offusca la nostra voce | avanti a oltranza»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Continuano a crescere, di giorno in giorno, le protesteche da inizio anno sono tornate a scuotere l’Europa. Il 22 gennaio le manifestazioni sono arrivate anche in Italia, con il «Comitatotraditi» che ha promesso proteste a. Oggi decine dihanno bloccato la rotatoria di fronte delautostradale, che è stato chiuso per circa un’ora sia in entrata che in uscita. Il presidiolaziali è iniziato questa mattina. «Vogliamo far sentire la, ma ilcil’informazione – dice Antonio Felici, ...

Qualche disagio per gli automobilisti in viaggio in A1 tra Lazio e Umbria. Infatti il casello autostradale di Orte (Viterbo) è stato temporaneamente ... (laprimapagina)

pubblicando i video della protesta. «Questa - il commento di Borrelli - è la parte peggiore della nostra città, spiattellata in bella mostra su tutti i social network. Video in cui la De Crescenzo ...Catanzaro - Non si placano le proteste degli agricoltori che in Calabria stanno effettuando diversi presidi lungo le arterie principali della regione. Manifestazioni che si protraggono ormai da lunedì ...In Romania le manifestazioni sono in corso da due settimane. Stesso copione anche in Grecia, dove la protesta degli agricoltori, preoccupati dall'attuazione della nuova Politica Agricola Comune (Pac), ...