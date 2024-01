La Primavera Neroverdi beffati dalla Sampdoria

(Di sabato 27 gennaio 2024)2 sassuolo 2: Scardigno, Uberti (10’ s.t. Valisena), Pozzato (10’ s.t. Alesi), Conti, Leonardi (10’ s.t. Polli), Lotjonen, Sa Gomes (27’ s.t. Chilafi), D’Amore, Ovalle, Langella, Ventre (44’ s.t. Balduzzi). All. Sassarini (Gentile, Pellizzaro, Chiesa, Georgiadis, Malanca, Islam) SASSUOLO: Theiner, Loeffen, Kumi (27’ s.t. Okojie), Russo, Leone, Lopes (22’ s.t. Pigati), Bruno (46’ s.t. Knezovic), Falasca, Corradini, Vedovati (27’ s.t. Caragea), Parlato. All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Rovatti, Neophytou, Ravaioli, Ferrandino) Arbitro: Baratta di Rossano (Meraviglia e Pignatelli) Reti: 5’ p.t. Sa Gomes, 40’ p.t. Russo, 9’ s.t. Kumi, 50’ s.t. Alesi Note: ammoniti Uberti, Conti, Corradini, Bruno, Russo, Valisena. Due gol fatti, due traverse centrate, e due gol subiti. Nel dato ci sono tutti i rimpianti ...

Sampdoria-Sassuolo Primavera si è conclusa sul 2-2 a causa di una rete di Alesi nel finale che ha strappato il pareggio ai neroverdi. Mister Bigica ha parlato dopo la gara.Altre informazioni, poi, sempre nella medesima nota del club: "Seduta pomeridiana quest’oggi al Mapei Football Center per i neroverdi che hanno svolto riscaldamento, sviluppo manovra, esercitazioni ...Sampdoria e Sassuolo scendono in campo per la 19a giornata del campionato Primavera 1. Seguila con noi! Sampdoria e Sassuolo Primavera si affrontano nel match valevole per la 19a giornata del campiona ...