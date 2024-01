La perquisizione a sorpresa Spuntano due telefonini e le macchine per i tatuaggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Telefonate clandestine eillegali dietro le sbarre, proprio come nei film o nei reality sui reclusi in cella. È però successo sul lago di Como, in una piccola casa circondariale di provincia, non in uno dei grandi penitenziari di massima sicurezza a stelle a strisce dove vengono ambientati o girati i docufilm sui detenuti. Gli agenti della Polizia penitenziaria di Lecco, durante unaa tappeto nelle celle del carcere di Pescarenico hanno trovato due telefoni cellulari e unatta artigianale per tatuare. A ordinare la retata sono stati la direttrice Luisa Mattina e la comandante delle guardie carcerarie Giovanna Propato, dopo la segnalazione di movimenti e soprattutto comportamenti sospetti da parte di alcuni detenuti. Ora sono in corso indagini per accertare a chi appartenessero i ...