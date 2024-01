La Perla in crisi | liquidazione giudiziale I sindacati | “Non è la fine”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 – La vertenza Lava avanti a piccoli passi. Dopo i presidi delle ’perline’, la manifestazione a Bruxelles con duri attacchi al finanziere tedesco Lars Windhorst, proprietario del fondo Tennor che controlla lo storico marchio di lingerie di lusso, e il ricorso, il Tribunale di Bologna, venerdì sera, ha aperto la procedura dide LaManagement Uk srl, con sede in via Mattei, già posta sotto sequestro, mentre per quanto riguarda LaManufactoring srl non è stato ancora assunto alcun provvedimento. La lavoratrici de Ladurante una delle manifestazioni contro la chiusura "Siamo ancora in attesa", fanno sapere la Filctem-Cgil e la Uiltec-Uil. "Contrariamente a quanto riportato dal sito Affari italiani non si tratta ...