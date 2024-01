La nuova Shoah | considerazioni per gli smemorati

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quando dicono che odiano gli ebrei, credetegli. Quando dicono che vogliono spazzare via Israele, ascoltateli. Quando dicono che vogliono impedire a un ebreo di essere ebreo, non li... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le notizie di venerdì 26 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Gallant: la pressione Usa è importante per il rilascio degli ... (corriere)

Così, all’opposto, la critica a Israele, e al suo peggior governo da sempre, appare di per sé antisemitismo, un far riemergere gli spettri della discriminazione se non una colpevole inconsapevolezza ...Trovare la frase giusta e dedicare un pensiero particolare alla Giornata della Memoria 2024 richiede sensibilità nuova, mentre altri tragici eventi ...conosciuta anche con il nome ebraico di “Shoah”.La memoria della Shoah, non è un fatto che riguarda solo gli ebrei ..."Evitiamo che il passato cada nell’oblìo e lavoriamo affinchè le nuove generazioni costruiscano il futuro". Concorde Francesco ...