La nuova collezione di Vitelli parte dalla Cina e arriva fino a Milano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Con laAutunno/Inverno 2024ha scelto di intraprendere un viaggio chedain, unendo il lavoro del brand di maglieria fondato da Mauro Simionato con quello di Consinee Group, il più importante produttore di cashmere cinese. «La collaborazione è nata dall’interesse dell’azienda per il nostro “riciclo bello” con la possibilità di sviluppare il loro sistema di rigenerazione e riciclo degli scarti di produzione con un contenuto estetico più elevato» mi ha raccontato Mauro. Partito come un progetto per una capsule in cashmere riciclato, la volontà del marchio era però quella di poter creare una vera e propria sinergia con Consinee che non si limitasse a una sola collaborazione. «Ho chiesto di poter visitare personalmente ...

GIRO QUADRO , brand made in Italy dalla personalità sofisticata, si riconferma un punto di riferimento per la moda del bambino grazie alla sua ... (periodicodaily)

«The Art of All è il viaggio, è il quotidiano, è svegliarsi e usare la propria voce. Genius is everywhere». Le parole di Jay-Z , creativo poliedrico ... (panorama)

Per i fan delle serie animate per adulti, Rick and Morty di Adult Swim è pura comicità dall’inizio alla fine. La serie vincitrice di diversi Emmy, ... (lopinionista)

In ciascuna Collezione con adesivo - disponibile ad un prezzo attorno ...che comprenderà sei pacchetti del nuovo set Pokémon.(E lo so, questa è sporca.) 4. Sbagliare apposta. Immaginate di essere in una boutique in tempo di saldi, e di trovare un capo della nuova collezione etichettato a metà prezzo: trovereste ...La Wiener Holocaust Library include una cartello metallico imbrattato in vernice rossa. Lo storico Claudio Vercelli a Huffpost: "L'importante è non ...