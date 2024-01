La morte di Giuliano Gori Grazie a lui a Calenzano arrivò la “ruota” di Karavan

Un altro lutto colpisce il calcio italiano dopo la scomparsa di Gigi Riva: è morto a 70 anni Giuliano Musiello , ex attaccante che in carriera ha ... (bergamonews)

La grande opera “Tempo” all’uscita dell’autostrada fu collocata a Calenzano grazie al mecenate, ai suoi rapporti con l’artista israeliano e al coinvolgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Pra ...Sono le parole del vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini alla notizia della morte di Giuliano Gori, scomparso oggi all’età di 94 anni. A lui e alla sua munificenza si deve infatti il nuovo ..."Un pensiero grato e riconoscente va a Giuliano Gori per quanto ha fatto per la città e per la chiesa di Prato, è stato non solo un grande collezionista d’arte, ma un mecenate che ha contribuito a ren ...