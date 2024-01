La Messa non è adatta ai più piccoli? Niente di più sbagliato

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non sono pochi a pensare che lanon siaai più, troppo predisposti a facili distrazioni e a comportamenti che possono disturbare i grandi. Ma Gesù ha detto: “Lasciate che i bambini vengano a me”. Non possiamo non tenere conto delle sue parole che sono un invito a considerare l’importanza della loro ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ismael Bennacer ha fatto il suo ritorno in Italia dopo una Coppa d’Africa terminata prematuramente per lui – a causa di un infortunio – per la sua ... (sportface)

la città friulana è stata messa nel mirino dagli oppositori. Ideologicamente schierati contro la giunta comunale, gli esponenti della sinistra non guardano il bene della comunità locale, insofferente ...Lunedì 15 gennaio, alla classe 2B del Liceo delle scienze umane opzione economico sociale, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Catanzaro è stata ...“L’ho scoperto dalla stampa mentre ero in udienza. Mi sono messa a ridere per l’incredulità. Sono molto tranquilla, non ho fatto niente di male. Assolutamente”, dice Pontenani sull’indagine per falso ...