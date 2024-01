La Memoria a scuola | contro il pregiudizio disinformato che scatena odio e razzismo

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Pregiudizi e atti di discriminazione,e antisemitismo trovano purtroppo ancora oggi spazio nella nostra società nel mondo del lavoro e dell'informazione, in luoghi di aggregazione - come per esempio gli stadi - tra le mura di casa e sui muri delle strade e, conseguentemente, possono essere presenti anche tra gli studenti di ogni ordine e grado”. Al, e ai suoi effetti devastanti...

La Giornata della memoria celebrata da Comune e Città metropolitana di Reggio Calabria con la scopertura in via Giudecca, da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, di una “pietra di inciampo” per le ...E’ nostro dovere coltivare ogni giorno la memoria di ciò che è accaduto e accrescerne, sempre di più, la consapevolezza nelle giovani generazioni. E’ un impegno che questo Governo sta portando avanti ...gli alunni della scuola secondaria di primo grado Carlo Gancia, in collaborazione con altre scuole del territorio, metteranno in scena la rappresentazione “Farfalle e filo spinato”; alle ore 11, il ...