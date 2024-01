La linea del Viminale | Stop alle marce pro Gaza nel Giorno della Memoria Ma c’è chi sfida il divieto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Rinvio delle manifestazioni pro-Palestina a Milano, Roma, Napoli e Cagliari. Ma con il rischio che alla fine qualcuno scenda in piazza senza autorizzazione. La decisione arriva dopo una lunga trattativa tra ile gli organizzatori. Che però non sono tutti d’accordo. E infatti i Giovani Palestinesi su Instagram confermano gli appuntamenti in tutte le città: "Rispetto a quello che sta pagando il nostro popolo per la propria libertà questo piccolo atto di disobbedienza civile è un rischio trascurabile. La repressione non ci fermerà". Così come gli antimilitaristi di A Foras che saranno in piazza nonostante ildel questore di Cagliari Paolo Rossi. Mentre il flash mob di oggi a Torre del Greco a piazza Santa Croce viene annullato dopo la circolare del capopolizia Vittorio Pisani che invita le prefetture a ...